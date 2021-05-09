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Общество9 мая 2021 19:30

Брянские школьники и студенты пробежали «Дорогами памяти»

В городе прошла эстафета в честь 76-й годовщины Великой Победы
Надежда ПЕТРУНИНА
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Брянские школьники и студенты пробежали «Дорогами памяти».

Брянские школьники и студенты пробежали «Дорогами памяти».

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске 9 Мая после завершения торжественного марша стартовала 76-я легкоатлетическая эстафета «Дорогами памяти». В этом году на дистанцию протяженностью 4,5 километра вышли больше 1 тысячи 100 школьников и студентов. Они представляли 64 учебных заведения: школы, ссузы и вузы города.

Участники эстафеты пробежали по маршруту «Курган Бессмертия — улица Емлютина — Курган Бессмертия». Всю дистанцию была разделили на 18 этапов. Согласно количеству человек в команде, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

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