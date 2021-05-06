Попавший под поезд брянский подросток хотел запрыгнуть на двигавшийся состав

Детская шалость обернулась трагедией. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мы уже сообщали, что около шести вечера в среду, 5 мая, в поселке Белые Берега под грузовой поезд попал 14-летний подросток Михаил. Очевидцы рассказывают, что мальчишка хотел прокатиться на поезде, зацепившись за один из вагонов. К сожалению, детская шалость обернулась трагедией. Подросток попал под колеса движущегося состава.

– Он слез с качелей и побежал, надев наушники, – рассказал в социальных сетях его знакомый Александр. – Я за ним, я ему кричал, но он не слышал. И на моих глазах по его ноге проехал поезд.

В результате школьнику отрезало ногу. Спустя некоторое время он скончался от потери крови. Жители поселка Белые Берега до сих пор в шоке от произошедшего. Друзья и знакомые отзываются о Мише с теплотой. Пишут, что он был хороший товарищ и отзывчивый человек.

– Миша был моим хорошим другом, мы дружили с ним 9 лет, он стал мне как брат, он был прекрасным человеком, – написала знакомая парня. – Я прошу всех, пожалуйста, будьте осторожны, одно неловкое движение и трагедия всем близким. Миша был хорошим человеком, который всегда готов был помочь. И кто бы знал, что теперь о нем будут говорить в прошедшем времени.

Похороны подростка запланированы на 7 мая. По факту произошедшего следователи завели уголовное дело. Выясняются обстоятельства трагедии.

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