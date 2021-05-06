В Брянской области заключили под стражу 44-летнего мужчину за убийство незнакомца

Расследование уголовного дела продолжается. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

В Брянской области завели уголовное дело на 44-летнего ранее судимого жителя Карачевского района. Его подозревают в убийстве незнакомца, рассказали в СУ СК России по Брянской области.

– По версии следствия, ночью 4 мая 2021 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, около дома №2г по улице Победы в поселке Согласие Карачевского района в ходе ссоры с незнакомым жителем Карачева нанес ему несколько ударов ножом в шею и живот, – сообщили в пресс-службе ведомства.

От полученных травм потерпевший скончался на месте преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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