В Брянске болезнь выявили у 21 человека. Это наибольший суточный прирост.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 6 мая 2021 года. За минувшие сутки заболели 66 жителей региона, выздоровели 76 человек. От ковида скончались еще два человека. В целом с начала пандемии у 38595 человек подтвердили коронавирус, вылечились 37753 жителя области, умерли 311 пациентов. За все время выполнили около 542 тысяч тестов на коронавирус. За минувшие сутки сделали 500 тестов.
В Брянске болезнь выявили у 21 человека. Это наибольший суточный прирост. Ковид диагностировали у шестерых жителей Дятьковского района. В Брасовском и Жуковском районах обнаружили по пять новых заболевших. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 16 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 6 мая 2021 года:
— Брянск – 14253 (+21)
— Брянский район – 4476 (+1)
— Дятьковский район – 1598 (+6)
— Карачевский район – 1348 (+2)
— Клинцы –1158 (+4)
— Стародубский район – 1100
— Трубчевский район – 1061 (+3)
— Новозыбков – 953
— Брасовский район – 879 (+5)
— Комаричский район – 869
— Навлинский район – 855 (+4)
— Жуковский район – 841 (+5)
— Выгоничский район – 827 (+1)
— Унечский район – 735 (+3)
— Климовский район – 671
— Мглинский район – 658
— Почепский район – 651 (+1)
— Фокино – 642 (+4)
— Погарский район – 583
— Сельцо – 533 (+1)
— Клетнянский район – 502 (+4)
— Дубровский район – 501
— Клинцовский район – 471
— Суземский район – 427
— Злынковский район – 401
— Суражский район – 385 (+1)
— Гордеевский район – 360
— Красногорский район – 291
— Севский район – 283
— Жирятинский район – 134
— Рогнединский район – 85
— Иногородние – 64.
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