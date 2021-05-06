В Брянске болезнь выявили у 21 человека. Это наибольший суточный прирост. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 6 мая 2021 года. За минувшие сутки заболели 66 жителей региона, выздоровели 76 человек. От ковида скончались еще два человека. В целом с начала пандемии у 38595 человек подтвердили коронавирус, вылечились 37753 жителя области, умерли 311 пациентов. За все время выполнили около 542 тысяч тестов на коронавирус. За минувшие сутки сделали 500 тестов.

В Брянске болезнь выявили у 21 человека. Это наибольший суточный прирост. Ковид диагностировали у шестерых жителей Дятьковского района. В Брасовском и Жуковском районах обнаружили по пять новых заболевших. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 16 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 6 мая 2021 года:

— Брянск – 14253 (+21)

— Брянский район – 4476 (+1)

— Дятьковский район – 1598 (+6)

— Карачевский район – 1348 (+2)

— Клинцы –1158 (+4)

— Стародубский район – 1100

— Трубчевский район – 1061 (+3)

— Новозыбков – 953

— Брасовский район – 879 (+5)

— Комаричский район – 869

— Навлинский район – 855 (+4)

— Жуковский район – 841 (+5)

— Выгоничский район – 827 (+1)

— Унечский район – 735 (+3)

— Климовский район – 671

— Мглинский район – 658

— Почепский район – 651 (+1)

— Фокино – 642 (+4)

— Погарский район – 583

— Сельцо – 533 (+1)

— Клетнянский район – 502 (+4)

— Дубровский район – 501

— Клинцовский район – 471

— Суземский район – 427

— Злынковский район – 401

— Суражский район – 385 (+1)

— Гордеевский район – 360

— Красногорский район – 291

— Севский район – 283

— Жирятинский район – 134

— Рогнединский район – 85

— Иногородние – 64.

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