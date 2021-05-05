Опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 15 муниципалитетах Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 5 мая 2021 года. За минувшие сутки заболели 70 жителей региона, выздоровели за прошедший день 68 человек. Новых смертей не зафиксировали. В целом с начала пандемии у 38529 человек подтвердили коронавирус, вылечились 37677 жителей области, умерли 309 пациентов. За все время выполнили больше 541 тысячи тестов на коронавирус. За минувшие сутки сделали 962 теста.

В Брянске болезнь выявили у 18 человек. Это наибольший суточный прирост. В Стародубском, Севском районах и в Клинцах обнаружили по семь новых заболевших. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 15 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 5 мая 2021 года:

— Брянск – 14232 (+18)

— Брянский район – 4475 (+1)

— Дятьковский район – 1592 (+5)

— Карачевский район – 1346

— Клинцы –1154 (+7)

— Стародубский район – 1100 (+7)

— Трубчевский район – 1058 (+4)

— Новозыбков – 953

— Брасовский район – 874

— Комаричский район – 869

— Навлинский район – 851 (+2)

— Жуковский район – 836 (+6)

— Выгоничский район – 826 (+1)

— Унечский район – 732

— Климовский район – 671 (+3)

— Мглинский район – 658

— Почепский район – 650 (+5)

— Фокино – 638

— Погарский район – 583

— Сельцо – 532

— Дубровский район – 501

— Клетнянский район – 498 (+1)

— Клинцовский район – 471

— Суземский район – 427

— Злынковский район – 401

— Суражский район – 384 (+1)

— Гордеевский район – 360

— Красногорский район – 291 (+2)

— Севский район – 283 (+7)

— Жирятинский район – 134

— Рогнединский район – 85

— Иногородние – 64.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».