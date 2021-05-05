Опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 15 муниципалитетах Брянской области.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 5 мая 2021 года. За минувшие сутки заболели 70 жителей региона, выздоровели за прошедший день 68 человек. Новых смертей не зафиксировали. В целом с начала пандемии у 38529 человек подтвердили коронавирус, вылечились 37677 жителей области, умерли 309 пациентов. За все время выполнили больше 541 тысячи тестов на коронавирус. За минувшие сутки сделали 962 теста.
В Брянске болезнь выявили у 18 человек. Это наибольший суточный прирост. В Стародубском, Севском районах и в Клинцах обнаружили по семь новых заболевших. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 15 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 5 мая 2021 года:
— Брянск – 14232 (+18)
— Брянский район – 4475 (+1)
— Дятьковский район – 1592 (+5)
— Карачевский район – 1346
— Клинцы –1154 (+7)
— Стародубский район – 1100 (+7)
— Трубчевский район – 1058 (+4)
— Новозыбков – 953
— Брасовский район – 874
— Комаричский район – 869
— Навлинский район – 851 (+2)
— Жуковский район – 836 (+6)
— Выгоничский район – 826 (+1)
— Унечский район – 732
— Климовский район – 671 (+3)
— Мглинский район – 658
— Почепский район – 650 (+5)
— Фокино – 638
— Погарский район – 583
— Сельцо – 532
— Дубровский район – 501
— Клетнянский район – 498 (+1)
— Клинцовский район – 471
— Суземский район – 427
— Злынковский район – 401
— Суражский район – 384 (+1)
— Гордеевский район – 360
— Красногорский район – 291 (+2)
— Севский район – 283 (+7)
— Жирятинский район – 134
— Рогнединский район – 85
— Иногородние – 64.
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