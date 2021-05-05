Брянский 300-летний ясень борется за звание «Российское дерево года 2021»

Фото: проект «Российское дерево года 2021».

Брянский ясень борется за звание «Российское дерево года 2021». Дерево уже 300 лет растет в Брянске над Десной на Петровской горе между Спасо-Гробовской и Воскресенской церквями, рассказали на сайте национального конкурса «Российское дерево года».

– У основания ствола имеются мощные утолщения, переходящие постепенно в корневые лапы, – сообщили организаторы голосования. – Кора ствола бороздчатая с косо-продольными трещинами в 2-3 сантиметра глубиной. Имеются менее глубокие и узкие поперечные трещины. Ветвление начинается примерно на высоте пяти метров от поверхности земли. Толстые сучья отходят от ствола в разных направлениях почти под прямым углом. На высоте примерно восемь метров основной ствол расчленяется на три довольно толстых ствола, от которых отходят толстые сучья и ветви разной длины.

Примерно в семи метрах от дерева растет еще один ясень, возраст которого превышает 100 лет. Специалисты называют его «ясенем-сыном». Проголосовать за дерево года можно на сайте проекта с 1 мая по 1 августа 2021 года.

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