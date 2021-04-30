В Брянске болезнь выявили у 32 человек. Это наибольший суточный прирост. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 30 апреля 2021 года. За минувшие сутки заболел 71 житель региона, столько же пациентов выздоровели за прошедший день. Новых смертей не зафиксировали. В целом с начала пандемии у 38173 человек подтвердили коронавирус, вылечились 37337 жителей области, умерли 308 пациентов. За сутки выполнили 1318 тестов на инфекцию. Общее число исследований превысило 537 тысяч.

В Брянске болезнь выявили у 32 человек. Это наибольший суточный прирост. В Сельцо диагноз подтвердили у 11 пациентов, в Брянском районе – у 10. В Карачевском и Навлинском районах обнаружили по шесть новых случаев ковида. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 13 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 30 апреля 2021 года:

— Брянск – 14111 (+32)

— Брянский район – 4461 (+10)

— Дятьковский район – 1579 (+1)

— Карачевский район – 1339 (+6)

— Клинцы – 1138

— Стародубский район –1082

— Трубчевский район –1041

— Новозыбков – 937

— Комаричский район – 868

— Брасовский район – 866 (+1)

— Навлинский район – 846 (+6)

— Выгоничский район – 821 (+1)

— Жуковский район – 818 (+1)

— Унечский район – 724 (+5)

— Климовский район – 657

— Мглинский район – 645

— Фокино – 633 (+1)

— Почепский район – 634 (+1)

— Погарский район – 582

— Сельцо – 528 (+11)

— Дубровский район – 497

— Клетнянский район – 493

— Клинцовский район – 468

— Суземский район – 427

— Злынковский район – 401

— Суражский район – 377 (+2)

— Гордеевский район – 360

— Красногорский район – 286

— Севский район – 271

— Жирятинский район – 134

— Рогнединский район – 85

— Иногородние – 64.

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