В Брянске болезнь выявили у 32 человек. Это наибольший суточный прирост.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 30 апреля 2021 года. За минувшие сутки заболел 71 житель региона, столько же пациентов выздоровели за прошедший день. Новых смертей не зафиксировали. В целом с начала пандемии у 38173 человек подтвердили коронавирус, вылечились 37337 жителей области, умерли 308 пациентов. За сутки выполнили 1318 тестов на инфекцию. Общее число исследований превысило 537 тысяч.
В Брянске болезнь выявили у 32 человек. Это наибольший суточный прирост. В Сельцо диагноз подтвердили у 11 пациентов, в Брянском районе – у 10. В Карачевском и Навлинском районах обнаружили по шесть новых случаев ковида. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 13 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 30 апреля 2021 года:
— Брянск – 14111 (+32)
— Брянский район – 4461 (+10)
— Дятьковский район – 1579 (+1)
— Карачевский район – 1339 (+6)
— Клинцы – 1138
— Стародубский район –1082
— Трубчевский район –1041
— Новозыбков – 937
— Комаричский район – 868
— Брасовский район – 866 (+1)
— Навлинский район – 846 (+6)
— Выгоничский район – 821 (+1)
— Жуковский район – 818 (+1)
— Унечский район – 724 (+5)
— Климовский район – 657
— Мглинский район – 645
— Фокино – 633 (+1)
— Почепский район – 634 (+1)
— Погарский район – 582
— Сельцо – 528 (+11)
— Дубровский район – 497
— Клетнянский район – 493
— Клинцовский район – 468
— Суземский район – 427
— Злынковский район – 401
— Суражский район – 377 (+2)
— Гордеевский район – 360
— Красногорский район – 286
— Севский район – 271
— Жирятинский район – 134
— Рогнединский район – 85
— Иногородние – 64.
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