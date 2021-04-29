В Брянске в сквере Камозина установили 26 стел с портретами летчиков-земляков

Мемориал создается совместными усилиями муниципалитета и общественников. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Бежицком районе Брянска в сквере имени Павла Камозина установили 26 памятных стел, посвященных выпускникам Бежицкого аэроклуба. Идея создания мемориала «Героям-летчикам земли Брянской» возникла у членов местной общественной организации ветеранов авиации. От задумки до воплощения в жизнь прошло почти восемь лет, рассказали в Брянской городской администрации.

– Мемориал создается совместными усилиями муниципалитета и общественников: за счет бюджетных средств благоустраивается площадка, а скульптурную композицию готовит организация ветеранов авиации, – пояснили в пресс-службе мэрии.

На стелах увековечены имена наших земляков-летчиков. Среди них Павел Камозин, Вадим Бузинов, Иван Кашин, Виктор Афанасьев. На каждой стеле описан жизненный путь и подвиг героев. Также здесь помещена фотография летчика в том возрасте, когда он совершил свой героический поступок. В дальнейшем в центре мемориала планируют установить один из самых известных боевых самолетов: ЯК-3.

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