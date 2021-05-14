В Брянске в сквере Игната Фокина заменили тротуарную плитку

В Фокинском районе Брянска в сквере Игната Фокина заменили тротуарную плитку. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Фокинском районе Брянска в сквере Игната Фокина заменили тротуарную плитку. Здесь также смонтировали освещение. Также отремонтируют сам памятник Фокину и территорию вокруг него. Увеличат зеленую зону.

На благоустройство сквера потратят 12,2 миллиона рублей. Сдать объект планируют к июню, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Работы здесь проводят в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Кроме того сквер победил в рейтинговом голосовании. Согласно условиям проекта, жители решают, какой объект в и х районе больше всего нуждается в благоустройстве.

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