Брянцев 8 мая предупредили о сильном дожде Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Брянской области в субботу, 8 мая, синоптики прогнозируют сильный дождь. Ночью возможен туман. Об этом 7 мая сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Ветер подует в западном направлении со скоростью от 15 до 17 метров в секунду. Ночью воздух прогреется от плюс 5 градусов до плюс 10 градусов, днем - от плюс 9 градусов до плюс 14 градусов.

Не забудьте взять с собой зонтик!

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