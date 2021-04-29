В Брянской области 30 апреля ожидают ветер и грозу

В Брянской области в пятницу, 30 апреля, будет облачно с прояснениями. Фото: Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

В Брянской области в пятницу, 30 апреля, будет облачно с прояснениями, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Ночью ожидается местами небольшой дождь. Днем – небольшой дождь, местами грозы.

Ночью будет дуть южный ветер от 6 до 11 метров в секунду. Днем ветер сменится на юго-западный от 9 до 14 метров в секунду, возможны порывы от 15 до 20 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет от плюс трех до плюс восьми градусов по Цельсию. Днем воздух прогреется до 15-20 градусов тепла.

При таких погодных условиях возможны чрезвычайные ситуации, связанные с нарушениями в работе электросетей и обрушениями деревьев и слабо укрепленных конструкций. Гражданам рекомендуют соблюдать осторожность.

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