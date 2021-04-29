В Брянской области с 3 по 9 мая пройдет 13-й Пасхальный фестиваль «Светлая Седмица»

Запланированы и очные мероприятия «Светлой Седмицы». Фото: Евгения ГУСЕВА

В Брянской области с 3 по 9 мая пройдет 13-й областной Пасхальный фестиваль искусств и народного творчества «Светлая Седмица». В нем будут участвовать профессиональные и самодеятельные артисты, учащиеся школ искусств и воспитанники воскресных школ, мастера декоративно-прикладного искусства. В этом году часть фестивальных акций пройдет в удаленном формате. В частности, на сайте брянского драмтеатра 3 мая в 12.00 можно будет увидеть спектакль по рассказам Василия Шукшина «Люди добрые» (16+).

В официальных группах Брянского областного учебно-методического центра культуры и искусства 4 мая в 11.00 покажут концерт победителей 7-го Межрегионального конкурса-фестиваля юных исполнителей народной песни «Неиссякаемый родник» (0+). На странице Брянской епархии в социальной сети ВКонтакте с 3 по 5 мая пройдет трансляция фестиваля брянских воскресных школ «Пасхальный звон летит над Брянским краем» (6+).

Запланированы и очные мероприятия «Светлой Седмицы». Они пройдут при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора. Так, в Брянском областном художественном музейно-выставочном центре откроется выставка отреставрированных икон (0+). В Дятькове в музее хрусталя пройдет выставка греческого фотографа Костаса Асимиса «Наш Афон» (0+).

4 мая в 19.00 жителей Брянска и области ждут в концертном зале «Дружба» на театрализованном концерте «Весна на клавишах Победы» (6+). 5 мая в 15.00 во Дворце культуры БМЗ начнется фестиваль казачьей культуры «В песне душа казака» (6+). А 8 мая в 15.00 в Брянской областной научной библиотеке имени Федора Тютчева пройдет «Пасхальный бал», с участием Клуба исторического бального танца «Чудное мгновение» (12+).

Подробную программу областного Пасхального фестиваля «Светлая Седмица» можно найти на сайтах государственных и муниципальных учреждений культуры Брянской области.

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