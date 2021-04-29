В Брянской области 28 апреля стартовала акция «Георгиевская ленточка». Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Брянской области 28 апреля стартовала акция «Георгиевская ленточка». По традиции накануне Дня Победы на центральных площадях районов, а также в парках и скверах волонтеры будут раздавать ленточки жителям Брянска. Всего за время акции раздадут несколько тысяч памятных символов Победы, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

Всего за время акции раздадут несколько тысяч памятных символов Победы. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Акцию «Георгиевская ленточка» впервые провели в 2005 году. Она не является коммерческой и политической. Предназначена для создания символа праздника - Дня Победы, а сама ленточка не является геральдическим символом. Она не может служить объектом купли-продажи. Также ленту нельзя использовать как сопутствующий товар или элемент товарной упаковки. Георгиевская ленточка распространяется бесплатно.

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