В Брянске готовят к запуску первый сезон фестиваля «Том Сойер»

Этим летом в Брянске проведут первый сезон фестиваля «Том Сойер». Как стало известно «Комсомольской правде», старт проекта запланирован на конец июня - начало июля.

Координаторов проекта - два. Это заместитель руководителя Брянского молодежного центра Егор Карачинский и журналист Дмитрий Радченко.

- Хочу, чтобы Брянск был таким, как на старинных фотографиях - зеленым, добрым и теплым, с атмосферными историческими зданиями, - комментирует Дмитрий Радченко. - Надеюсь, что наш фестиваль этому поможет.

Объектом реконструкции для первого сезона фестиваля выбрали дом №10 по улице Горького. Он расположен по соседству с Брянским медико-социальным техникумом имени Николая Амосова.

- По документам этот дом 1902 года, - уточняет «КП-Брянск» журналист. - Сейчас наши ребята-краеведы работают в архиве. Мы хотим установить собственников этого дома именно того времени. Более систематизированную информацию обнародуем позже в официальной группе фестиваля.

Кстати, в 2021-м в брянских Клинцах аналогичный фестиваль проведут уже в третий раз. Вторую жизнь получат две советские остановки.

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