В Брянске у входа в сад памяти установили кованные ворота. Фото: "Брянск Тудей".

В Брянске у входа в сад памяти установили кованные ворота. Он появится на заброшенной территории возле ТЦ «Дубрава», недалеко от лестницы, ведущей к Набережной, на бульваре Гагарина. Закладка фруктового сада намечена на 7 мая. Планируют высадить около 200 деревьев. Его заложат в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Строители частично уложили тротуарную плитку, дорожки местами посыпали гравием. Также привели в порядок лестницы, которые ведут от бульвара Гагарина в сторону «Дубравы». А еще здесь установят лавочки и сделают освещение, сообщает издание «Брянск Тудей».

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