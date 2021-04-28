Брянцы могут проголосовать за благоустройство сквера по улице Вокзальной в Бежицком районе. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Брянцы могут проголосовать за благоустройство сквера по улице Вокзальной в Бежицком районе. Это территория у многоквартирных домов №№170 и 172, где жители хотят создать сквер. Его включили в список территорий, которые в первоочередном порядке будут благоустраивать в 2022 году по программе «Формирование комфортной городской среды».

Разработали дизайн-проект сквера, сообщают в пресс-службе брянской городской администрации. Он предусматривает обустройство детской площадки, спортивной зоны с уличными тренажерами и теннисным столом, а также установку парковых фонарей и лавочек.

Отдать свой голос за благоустройство сквера оп улице Вокзальной или иной территории можно с 26 апреля по 30 мая на платформе https://32.gorodsreda.ru/.

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