В Брянской области в 2021 году 25 миллионов рублей выделят на реконструкцию музея «Палеолит»

В Брянской области в 2021 году 2,5 миллиона рублей направят на реконструкцию музейя «Палеолит». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области в 2021 году выделят 25,16 миллиона рублей на реконструкцию музея «Палеолит». На разработку проектно-сметной документации из бюджета области потратили 2, 5 миллиона рублей. Срок завершения работ и получение положительного заключения государственной экспертизы – 30 сентября 2021 года.

Это уже второй контракт, заключенный с подрядчиком в декабре 2020 года. Предыдущий не справился с проектированием на территории памятника археологии и не смог своевременно разработать проектно-сметную документацию по реконструкции здания музея. Контракт с ним расторгли.

- Существующее здание, возведенное в 1986 году силами местного совхоза, над раскопами, не соответствует масштабу уникального объекта, и кроме того, требует капитального ремонта и переоснащения, - сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. - На сегодняшний день в музее отсутствует возможность поддержания необходимого для сохранности артефактов температурного и влажностного режима, отсутствует отопление, водоснабжение, помещения для сотрудников.

Проект реконструкции предусматривает современное функциональное здание с просторным экспозиционным залом в месте раскопа, фондохранилищем, вестибюлем с гардеробом, помещениями для посетителей. На втором этаже планируют разместить лекционный зал, кабинеты для сотрудников, фойе с видом на раскоп и санитарно-технические помещения. Здание музея проектируют с учетом обеспечения доступа к культурным ценностям инвалидов и маломобильных групп населения. Проектирование осуществляют так, чтобы границы нового здания и объекты благоустройства минимально затрагивали ранее не обследованные археологами территории.

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