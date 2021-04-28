Врио замгубернатора Брянской области назначили Татьяну Кулешову. Фото: департамент внутренней политики Брянской области.

В Брянской области Татьяну Кулешову назначили врио заместителя губернатора по вопросам внутренней политики и культуры. Информация об этом появилась на сайте регионального правительства 28 апреля. Раньше Татьяна Владимировна возглавляла департамент внутренней политики Брянской области.

Она окончила Брянский государственный университет имени академика Петровского по специальности «История» в 1993 году, по специальности «Юриспруденция» в 2002 году, по направлению подготовки «Экономика» в 2013 году. Больше 12 лет она проработала в брянской школе № 26, сначала учителем, затем замдиректора. А с 2004-го года, перешла в областной департамент образования и науки, возглавив его в августе 2018 года. С осени 2019-го Татьяна Кулешова была руководителем регионального департамента внутренней политики.

За заслуги в области образования ее награждали Почетной грамотой и нагрудным значком «Почетный работник общего образования Российской Федерации» Министерства образования и науки Российской Федерации. Она замужем, имеет двоих дочерей.

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