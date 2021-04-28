Специалисты Брянскэнерго рассказали об электробезопасности третьеклассникам брянской школы № 71

Фото: «Россети Центр Брянскэнерго».

В рамках месячника по электробезопасности, который в апреле объявлен филиалом «Россети Центр Брянскэнерго» среди дошкольных и общеобразовательных учреждений Брянской области и областного центра, прошли уроки по электробезопасности в брянской школе № 71.

Примерно шестьдесят третьеклассников погрузились в мир электричества под руководством энергетиков. Дети узнали, что такое электричество, поговорили об его отличительных свойствах. Работники энергокомпании рассказали детям о том, когда оно приносит пользу, а когда может обернуться бедой. Вместе со специалистами филиала дети вспомнили правила электробезопасности, которые необходимо соблюдать, находясь вблизи энергообъектов, и при обращении с бытовыми электроприборами. Далее школьникам продемонстрировали способ оказания первой медицинской помощи условному пострадавшему от действия электрического тока на учебном манекене – тренажере «Гоша». В завершении урока дети посмотрели обучающие тематические мультфильмы и получили подарки с нанесенными на них правилами электробезопасности.

В рамках месячника по электробезопасности, который продлится до третьей декады мая, сотрудники Брянскэнерго проведут более пятидесяти уроков в школах и детских садах, расположенных в городе Брянска и районах области.