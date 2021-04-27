В Брянской области мужчина провалился в четырехметровую яму

После поступления сигнала на место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В селе Брасово Брасовского района во вторник, 27 апреля, человек провалился в четырехметровую канализационную яму. При земляных работах по обустройству канализации мужчина оступился и упал, рассказали в ГУ МЧС России по Брянской области.

Пострадавшего доставили в Брасовскую районную больницу. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

– После поступления сигнала на место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, – сообщили в пресс-службе ведомства. – Личный состав пожарно-спасательной части №41 по охране поселка Локоть ГКУ «Брянский пожарно-спасательный центр» и бригада скорой помощи извлекли мужчину при помощи спасательных веревок и спинального щита.

Пострадавшего доставили в Брасовскую районную больницу.

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