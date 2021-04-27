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Происшествия27 апреля 2021 18:16

В брянском Новозыбкове подростки избили ровесника и сняли это на видео

Видео расправы появилось в интернете
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Фото: скрин с видео.

Фото: скрин с видео.

В Новозыбкове Брянской области толпа подростков избила школьника. Мальчишку повалили на землю и избивали ногами. Издевательства сняли на видео, а затем выложили в интернете.

– Я очень хочу, чтобы родители увидели эти видео и поняли, чем их «хорошенькие» детишки занимаются вне дома, – написала жительница города. – Новозыбков, девятая школа, дети, максимум 8 класс. Мальчики бьют, добивают ногами, девочки за кадром смеются.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают видеозапись и требуют наказать виновных за расправу над сверстником. Региональная прокуратура организовала проверку по факту избиения. По ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.

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