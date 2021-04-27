В Брянске болезнь подтвердили у 31 человека. Это наибольший показатель суточного прироста в регионе.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 27 апреля 2021 года. За минувшие сутки заболел 81 житель региона, выздоровели 78 пациентов. Новых смертей не произошло. В целом с начала пандемии у 37953 человек подтвердили коронавирус, вылечился 37081 житель области, умерли 303 пациента. За сутки не выполнили ни одного теста на инфекцию. Общее число исследований превысило 533 тысячи.
В Брянске болезнь подтвердили у 31 человека. Это наибольший показатель суточного прироста в регионе. За прошедший день в Дятьковском районе заболели 13 человек, в Клинцах – 9, в Брянской районе – 8. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 16 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 27 апреля 2021 года:
— Брянск – 14046 (+31)
— Брянский район – 4446 (+8)
— Дятьковский район – 1564 (+13)
— Карачевский район – 1331 (+2)
— Клинцы – 1135 (+9)
— Стародубский район –1075
— Трубчевский район –1034 (+1)
— Новозыбков – 931
— Комаричский район – 867 (+1)
— Брасовский район – 860
— Навлинский район – 837
— Выгоничский район – 817 (+5)
— Жуковский район – 812
— Унечский район – 702
— Климовский район – 655 (+2)
— Мглинский район – 640 (+1)
— Фокино – 631 (+2)
— Почепский район – 628
— Погарский район – 581 (+1)
— Сельцо – 514 (+2)
— Дубровский район – 495
— Клетнянский район – 489
— Клинцовский район – 467 (+1)
— Суземский район – 427
— Злынковский район – 401
— Суражский район – 368
— Гордеевский район – 359 (+1)
— Красногорский район – 286
— Севский район – 271 (+1)
— Жирятинский район – 134
— Рогнединский район – 85
— Иногородние – 64.
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