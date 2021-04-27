В Брянске болезнь подтвердили у 31 человека. Это наибольший показатель суточного прироста в регионе. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 27 апреля 2021 года. За минувшие сутки заболел 81 житель региона, выздоровели 78 пациентов. Новых смертей не произошло. В целом с начала пандемии у 37953 человек подтвердили коронавирус, вылечился 37081 житель области, умерли 303 пациента. За сутки не выполнили ни одного теста на инфекцию. Общее число исследований превысило 533 тысячи.

В Брянске болезнь подтвердили у 31 человека. Это наибольший показатель суточного прироста в регионе. За прошедший день в Дятьковском районе заболели 13 человек, в Клинцах – 9, в Брянской районе – 8. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 16 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 27 апреля 2021 года:

— Брянск – 14046 (+31)

— Брянский район – 4446 (+8)

— Дятьковский район – 1564 (+13)

— Карачевский район – 1331 (+2)

— Клинцы – 1135 (+9)

— Стародубский район –1075

— Трубчевский район –1034 (+1)

— Новозыбков – 931

— Комаричский район – 867 (+1)

— Брасовский район – 860

— Навлинский район – 837

— Выгоничский район – 817 (+5)

— Жуковский район – 812

— Унечский район – 702

— Климовский район – 655 (+2)

— Мглинский район – 640 (+1)

— Фокино – 631 (+2)

— Почепский район – 628

— Погарский район – 581 (+1)

— Сельцо – 514 (+2)

— Дубровский район – 495

— Клетнянский район – 489

— Клинцовский район – 467 (+1)

— Суземский район – 427

— Злынковский район – 401

— Суражский район – 368

— Гордеевский район – 359 (+1)

— Красногорский район – 286

— Севский район – 271 (+1)

— Жирятинский район – 134

— Рогнединский район – 85

— Иногородние – 64.

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