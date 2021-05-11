Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 11 мая 2021 года. За минувшие сутки заболели 63 жителя региона, выздоровели за прошедший день 58 человек. Новых смертей не зафиксировали. Зато брянскую статистику пополнили еще два иногородних – 65-й и 66-й с начала пандемии. В целом у 38915 человек подтвердили коронавирус, вылечились 38067 жителей области, умерли 311 пациентов. За сутки не выполнили ни одного теста на инфекцию. Общее число исследований составляет 545047.

В Брянске болезнь выявили у 26 человек. Это наибольший суточный прирост. В Клинцах диагноз подтвердили у 7 пациентов, в Унечском районе – у 5, в Мглинском – у 4. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 16 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 11 мая 2021 года:

— Брянск – 14370 (+26)

— Брянский район – 4496

— Дятьковский район – 1608

— Карачевский район – 1354 (+1)

— Клинцы – 1175 (+7)

— Стародубский район – 1113 (+4)

— Трубчевский район – 1064

— Новозыбков – 965 (+2)

— Брасовский район – 889

— Комаричский район – 870

— Навлинский район – 867 (+1)

— Жуковский район – 854

— Выгоничский район – 829 (+2)

— Унечский район – 745 (+5)

— Климовский район – 671

— Мглинский район – 671 (+4)

— Почепский район – 663 (+2)

— Фокино – 645

— Погарский район – 591 (+1)

— Сельцо – 542 (+1)

— Клетнянский район – 505

— Дубровский район – 501

— Клинцовский район – 478 (+3)

— Суземский район – 428

— Злынковский район – 402 (+1)

— Суражский район – 395 (+2)

— Гордеевский район – 360

— Красногорский район – 293 (+1)

— Севский район – 286

— Жирятинский район – 134

— Рогнединский район – 85

— Иногородние – 66 (+2).

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».