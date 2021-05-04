Фото: правительство Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 4 мая 2021 года. За минувшие сутки заболел 71 житель региона, выздоровели за прошедший день 63 человека. Новых смертей не зафиксировали. В целом с начала пандемии у 38459 человек подтвердили коронавирус, вылечились 37609 жителей области, умерли 309 пациентов. За все время выполнили больше 540 тысяч тестов на коронавирус.
В Брянске болезнь выявили у 22 человек. Это наибольший суточный прирост. В Новозыбкове девять заболевших, в Жуковском районе - шесть. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 18 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 4 мая 2021 года:
— Брянск – 14214 (+22)
— Брянский район – 4474 (+4)
— Дятьковский район – 1587 (+2)
— Карачевский район – 1346 (+3)
— Клинцы –1147 (+2)
— Стародубский район – 1093
— Трубчевский район – 1054 (+3)
— Новозыбков – 953 (+9)
— Комаричский район – 869 (+1)
— Брасовский район – 874 (+1)
— Навлинский район – 849 (+1)
— Жуковский район – 830 (+6)
— Выгоничский район – 825 (+4)
— Унечский район – 732
— Климовский район – 668 (+1)
— Мглинский район – 658
— Фокино – 638
— Почепский район – 645 (+3)
— Погарский район – 583
— Сельцо – 532 (+3)
— Дубровский район – 501 (+1)
— Клетнянский район – 497 (+1)
— Клинцовский район – 471
— Суземский район – 427
— Злынковский район – 401
— Суражский район – 383
— Гордеевский район – 360
— Красногорский район – 289
— Севский район – 276 (+4)
— Жирятинский район – 134
— Рогнединский район – 85
— Иногородние – 64.
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