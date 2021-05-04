Фото: правительство Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 4 мая 2021 года. За минувшие сутки заболел 71 житель региона, выздоровели за прошедший день 63 человека. Новых смертей не зафиксировали. В целом с начала пандемии у 38459 человек подтвердили коронавирус, вылечились 37609 жителей области, умерли 309 пациентов. За все время выполнили больше 540 тысяч тестов на коронавирус.

В Брянске болезнь выявили у 22 человек. Это наибольший суточный прирост. В Новозыбкове девять заболевших, в Жуковском районе - шесть. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 18 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 4 мая 2021 года:

— Брянск – 14214 (+22)

— Брянский район – 4474 (+4)

— Дятьковский район – 1587 (+2)

— Карачевский район – 1346 (+3)

— Клинцы –1147 (+2)

— Стародубский район – 1093

— Трубчевский район – 1054 (+3)

— Новозыбков – 953 (+9)

— Комаричский район – 869 (+1)

— Брасовский район – 874 (+1)

— Навлинский район – 849 (+1)

— Жуковский район – 830 (+6)

— Выгоничский район – 825 (+4)

— Унечский район – 732

— Климовский район – 668 (+1)

— Мглинский район – 658

— Фокино – 638

— Почепский район – 645 (+3)

— Погарский район – 583

— Сельцо – 532 (+3)

— Дубровский район – 501 (+1)

— Клетнянский район – 497 (+1)

— Клинцовский район – 471

— Суземский район – 427

— Злынковский район – 401

— Суражский район – 383

— Гордеевский район – 360

— Красногорский район – 289

— Севский район – 276 (+4)

— Жирятинский район – 134

— Рогнединский район – 85

— Иногородние – 64.

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