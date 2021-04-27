В Гордеевском районе поймали поджигателя сухой травы

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Гордеевском районе у села Петрова Буда поймали поджигателя сухой травы. Около четырех часов дня в понедельник, 26 апреля, нарушителя зафиксировала система «Лесохранитель». Об этом сообщил сотрудник штаба по пожароопасной обстановке, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

- Сотрудники МЧС проводили профилактические рейды в поселке Мирный в трех километрах от происшествия, - говорят в ведомстве. - Это позволило им на месте поймать виновного.

Местный житель рассказал, что поджигал сухую траву, чтобы подготовить пастбище для выпаса домашнего скота. Но о последствиях не подумал: пламя могло перекинуться на сухостой, потом на деревья и жилые дома.

На брянца составили административный протокол и провели профилактическую беседу.