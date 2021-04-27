В Брянске на улице Ново-Советской объявили карантин по бешенству. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Бежицком районе Брянска на улице Ново-Советской объявили карантин по бешенству. Указ губернатора Брянской области от 21 апреля опубликовали на сайте регионального правительства.

Карантинные меры действуют с 14 апреля. Ограничительные мероприятия по бешенству животных проходят на территории домов с четной нумерацией № 40 – 42, а также с нечетной нумерацией № 13 – 29.

Здесь запретили отлавливать животных, проводить ярмарки, выставки, торги и другое. Данную территорию запрещено посещать посторонним лицам, кроме специалистов ветслужбы и персонала, привлеченного для ликвидации очага. Также на данной территории нельзя появляться людям, проживающим или временно пребывающим на территории, признанной эпизоотическим очагом.

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