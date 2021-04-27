В Брянской области 29 апреля напишут «Диктант Победы». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области 29 апреля пройдет патриотическая акция «Диктант Победы». Ее проведут в третий раз, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. Главная площадка разместится на Партизанской Поляне.

Всем участникам диктанта предстоит выполнить 25 заданий. Часть вопросов будет связана с первым годом войны и юбилеем великих советских полководцев. Пять вопросов будут посвящены событиям Великой Отечественной войны, происходившим на территории Брянской области.

Абитуриенты-победители международной акции по получат дополнительные баллы при поступлении в вузы.

Желающие принять участие, могут зарегистрироваться здесь: https://vk.cc/9jpNJQ.

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