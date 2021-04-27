Погода на майские праздники 2021 в Брянске: будет тепло и дождливо

Температура воздуха днем будет не выше 15 градусов. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Погода на майские праздники 2021 в Брянске будет теплой и дождливой. В первый день выходных, 1 мая, воздух днем прогреется до плюс 12. В воскресенье, 2 мая, будет еще теплее - до плюс 16. Ночная температура не опустится ниже 10 градусов тепла. Северо-западный ветер сменится на юго-восточный. На эти два дня синоптики прогнозируют небольшие осадки.

В понедельник, 3 мая, будет так же тепло и дождливо. До плюс 14 днем и плюс 9 ночью. В воскресенье и понедельник обещают порывистый ветер.

Во вторник, 4 мая, дневные температуры останутся на том же уровне - плюс 13 градусов. А вот ночью похолодает - до плюс пяти. Дождя в этот день не прогнозируют.

В среду, 5 мая, возможен небольшой дождь. Днем - от 11 до 13 градусов, ночью - от 7 до 8. Погода будет пасмурной. Вновь усилится ветер.

В четверг, 6 мая, местами прогнозируют грозы. Температура воздуха - 14-15 градусов тепла днем, ночью - плюс 7. Порывы ветра могут достигать 19 метров в секунду.

В пятницу, 7 мая, брянцев ждет переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 14.

В оставшиеся три выходных возможен небольшой дождь. Самая большая вероятность, что он будет идти в воскресенье, 9 мая. На праздник прогнозируют порывистый ветер. Днем до 15 градусов тепла, по ночам - 8-9 градусов. .

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