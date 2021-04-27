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Общество27 апреля 2021 12:50

В Брянске на проспекте Станке Димитрова появилась новая остановка

Она называется «Центр микрохирургии глаза»
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянске на проспекте Станке Димитрова появилась новая остановка. Фото: пресс-служба Брянского городского Совета.

В Брянске на проспекте Станке Димитрова появилась новая остановка. Фото: пресс-служба Брянского городского Совета.

В Брянске на проспекте Станке Димитрова появилась новая остановка. Она называется «Центр микрохирургии глаза». Раньше остановочный комплекс именовали «Областной собес».

Остановку переименовали по инициативе руководства клиники. Расходы по замене остановочных комплексов учреждение взяло на себя, сообщают в пресс-службе Брянского городского Совета. Теперь здесь удобная, современная и технологичная остановка. Скоро такая же появится и на противоположной стороне проспекта. В темное время суток остановки будут освещаться.

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