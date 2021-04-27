Брянцы могут проголосовать за благоустройство бежицкого парка Металлургов. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Брянцы могут проголосовать за благоустройство парка Металлургов, расположенного в Бежицком районе. Объект включили в перечень общественных территорий для голосования.

Разработали дизайн-проект парка. Согласно ему, здесь обустроят детскую площадку, спортивную зону куда войдут скейт- и воркаут-площадки, летнюю эстраду. Также установят парковые фонари и лавочки, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Напомним, всего на голосование в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» и национального проекта «Жилье и городская среда» вынесли 12 общественных территорий, по три в каждом районе города. Стартовало оно в понедельник, 26 апреля. Отдать свой голос за парк Металлургов или иной объект можно с 26 апреля по 30 мая на платформе https://32.gorodsreda.ru/.

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