Брянский гроссмейстер Ян Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Брянский гроссмейстер Ян Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов, проходящий в Екатеринбурге. В понедельник, 26 апреля, он сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом и набрал 8,5 очка в 13 партиях. Таким образом, Ян Непомнящий существенно оторвался от идущего вторым Аниша Гири из Нидерландов, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Теперь нашему земляку предстоит в матче за мировую шахматную корону встретиться с действующим чемпионом мира, норвежцем Карлсеном. Матч пройдет с 24 ноября по 16 декабря в Дубае.

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