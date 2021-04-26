Более тысячи брянских компаний и предпринимателей выбрали мобильную связь от «Ростелекома»

Фото: ПАО «Ростелеком».

На сегодняшний день в Брянской области свыше тысячи корпоративных клиентов используют мобильную связь от «Ростелекома». Только за последние 12 месяцев абонентская база услуги увеличилась на 59 %. При этом почти две трети объема продаж приходятся на малый и средний бизнес.

Для подключения мобильной связи корпоративные клиенты выбирают один из трех тарифов линейки «Вызов» или пакетное предложение «Быть в плюсе» в сочетании с доступом в интернет. При переходе на мобильную связь «Ростелекома» клиенту необязательно менять свой номер: перевести на корпоративное обслуживание можно номер любого провайдера.

Фото: ПАО «Ростелеком».

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Для бизнеса важно постоянно быть на связи. Это напрямую влияет на скорость всех рабочих процессов и соответственно повышает их эффективность. Поэтому для корпоративных клиентов “Ростелеком” разработал удобную линейку тарифных планов, позволяющих выбрать необходимые опции в соответствии с потребностями. Мобильной связью можно пользоваться как отдельно, так и в комплексе с цифровыми сервисами. Для компаний, которые не имеют возможности оплачивать сотовую связь для персонала, действует партнерская программа “Близкие”. Она позволяет подключить к корпоративным тарифам сотрудников и их родных на привлекательных условиях, но как физических лиц».

Фото: ПАО «Ростелеком».

Светлана Новикова, директор ООО «Торг Альянс»:

«При выборе сотового оператора мы рассматривали различных провайдеров и решили воспользоваться пакетным предложением “Быть в плюсе” от “Ростелекома”. Этот вариант помог нам существенно сэкономить как на мобильной связи, так и на доступе в интернет. Удобной тарифной опцией оказались бесплатные звонки на городские номера внутри сети. После первого месяца пользования сервисами мы смогли оценить еще одно преимущество подключения: оплату услуг одним счетом через личный кабинет».

Тарифные условия для мобильной связи от «Ростелекома» позволяют пользователям совершать безлимитные звонки на любые номера провайдера, в том числе городские, общаться в соцсетях и мессенджерах. Минимальный набор опций включает 500 минут разговоров с абонентами других операторов, 500 СМС, а также 15 Гб мобильного интернета. При этом оплата услуг производится по факту их потребления. Также у заказчика имеется возможность настроить персональный бюджет, определив какие расходы оплачивает компания, а какие – сам сотрудник.

Решение «Быть в плюсе» от «Ростелекома» легко настраивается под конкретные потребности клиента. В рамках пакетного предложения клиент выбирает требуемое количество сим-карт и необходимую скорость интернета. В дополнение к базовым сервисам можно подключить одну из услуг на выбор со скидкой в размере 50 %: Виртуальную АТС, Wi-Fi для бизнеса, Телевидение для бизнеса, видеонаблюдение или номер 8 800.

Более подробную информацию об услугах, тарифах и акциях «Ростелекома» можно получить на сайте компании или по телефону горячей линии 8 800 200 3000.