Сама котельная не пострадала, вместе с тем произошло возгорание обмотки и травы на прилегающей территории. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске произошел сильный пожар в котельной на улице Анри Барбюса в Фокинском районе. Возгорание случилось днем 25 апреля. Как сообщили в Брянской городской администрации, причиной стали работы на резервных трубах теплотрассы.

– Сама котельная не пострадала, вместе с тем произошло возгорание обмотки и травы на прилегающей территории, – рассказали в пресс-службе мэрии. – В целях безопасности было принято решение отключить трансформаторную подстанцию. Пожарные прибыли на место в течение 10 минут, огонь был потушен.

На котельной после отключения трансформаторной подстанции проводят пуско-наладочные работы. В ближайшее время она начнет функционировать в обычном режиме. Коммунальщики пообещали, что подача тепла и горячей воды в дома возобновится до ночи.

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