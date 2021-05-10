На повышение зарплаты брянским тренерам выделят 233 миллиона рублей

Зарплата вырастет в два раза. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянской области на повышение заработной платы спортивным тренерам выделят 233 миллиона рублей. Эти деньги из региональной казны на 2021-2022 годы, сообщают в пресс-службе областного правительства.

Заработную плату тренерам обещали поднять с 1 июня. Она вырастет в два раза.

Кроме того, в этом году 28 миллионов рублей из областного бюджета пойдет на стипендию для спортсменов.

- Сильнейшие спортсмены, одаренные дети и молодежь из малообеспеченных семей ежегодно получают специальные стипендии за высокие результаты, - говорят в правительстве. - Премиями удостаиваются спортсмены, показавшие выдающиеся спортивные достижения, и их тренеры.

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