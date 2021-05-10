В брянском Стародубе из горящей квартиры спасли двух маленьких девочек

Пожар на улице Калинина случился вечером 9 мая. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В брянском городе Стародубе из горящей квартиры спасли двух маленьких девочек: шести и трех лет. Пожар случился на улице Калинина в воскресенье, 9 мая, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Вечером наряд патрульно-постовой службы патрулировал район. Младший сержант полиции Анна Селютина заметила густой дым, который валил из квартиры на первом этаже пятиэтажного дома. Она позвонила в пожарную охрану. Оказалось, что в квартире были одни маленькие дети.

Полицейские Анна Селютина и Сергей Василенко патрулировали улицы в праздничный вечер. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Сержант полиции Сергей Василенко увидел в окне ребенка. Он выбил стекло и вытащил из квартиры шестилетнюю девочку. На шум из соседней квартиры выбежал Сергей Рошка. Он гостил у друзей. Они вместе с полицейским вытащили еще одну девочку - ей всего три года.

Сергей Рошка гостил в соседней квартире. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Тем временем на место прибыли спасатели.

- Подразделения пожарной охраны создали звено газодымозащитной службы, которое в ходе разведки обнаружило в одной из комнат возгорание постельных принадлежностей, кровати и мебели, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - На тушение пожарные-спасатели подали один ручной пожарный ствол, в 19 часов 07 минут горение локализовали, и в течение 5 минут пожар был полностью ликвидирован.

Дети успели надышаться угарным газом. Их вместе с матерью положили в районную больницу. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Полицейский и мужчина, спасшие детей, за проявленные смелость и отвагу будут представлены Главным управлением МЧС России по Брянской области к награждению ведомственными знаками отличия.

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