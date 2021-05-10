Фото: правительство Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 10 мая 2021 года. За минувшие сутки заболели 61 житель региона, выздоровели за прошедший день 67 человек. Новых смертей не зафиксировали. В целом с начала пандемии у 38852 человека подтвердили коронавирус, вылечились 38009 жителей области, умерли 311 пациентов. За сутки выполнили 360 тестов на инфекцию. Общее число исследований превысило 545 тысяч.

В Брянске болезнь выявили у 19 человек. Это наибольший суточный прирост. В Брянском районе диагноз подтвердили у 6 пациентов, столько же - в Дятьковском районе. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 16 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 10 мая 2021 года:

— Брянск – 14344 (+19)

— Брянский район – 4496 (+6)

— Дятьковский район – 1608 (+6)

— Карачевский район – 1353 (+2)

— Клинцы – 1168

— Стародубский район – 1109 (+1)

— Трубчевский район – 1064 (+1)

— Новозыбков – 963 (+2)

— Брасовский район – 889 (+4)

— Комаричский район – 870

— Навлинский район – 866 (+1)

— Жуковский район – 854 (+1)

— Выгоничский район – 827

— Унечский район – 740

— Климовский район – 671

— Мглинский район – 667

— Почепский район – 661 (+4)

— Фокино – 645

— Погарский район – 590 (+2)

— Сельцо – 541 (+2)

— Клетнянский район – 505 (+3)

— Дубровский район – 501

— Клинцовский район – 475 (+3)

— Суземский район – 428

— Злынковский район – 401

— Суражский район – 393

— Гордеевский район – 360

— Красногорский район – 292

— Севский район – 286 (+2)

— Жирятинский район – 134

— Рогнединский район – 85

— Иногородние – 64.