На Брянщине дорогу Трубчевск-Погар отремонтируют за 115 миллионов рублей. Фото: пресс-служба управления автомобильных дорог Брянской области.

В Брянской области в этом году капитально отремонтируют больше четырех километров автодороги Трубчевск-Погар в Трубчевском и Погарском районах.

Работы проведут в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Здесь уже выполнили устройство выравнивающего слоя асфальтобетона. Ведут работы по усилению основания автодороги щебнем, сообщают в пресс-службе управления автомобильных дорог Брянской области.

Ремонтировать дорогу продолжат и в 2022 году. В планах – ремонт семи километров автодороги. На эти цели на 2021-2022 годы выделят больше 115-ти миллионов рублей.

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