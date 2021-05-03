В Брянской области 4 мая прогнозируют сильный ветер. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Брянской области во вторник, 4 мая, синоптики прогнозируют сильный ветер. Он будет дуть в западном направлении. Порывы, днем повсеместно, а ночью местами, будут достигать от 15 до 20 метров в секунду. Ожидают осадки в виде дождя, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Днем воздух прогреется от плюс 8 градусов до плюс 13 градусов, а ночью от плюс 1 градуса до плюс 6 градусов.

Сильный ветер может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций. Жителей области просят быть острожными и соблюдать все необходимые меры безопасности.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».