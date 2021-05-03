Жители брянских Клинцов бьют тревогу из-за нашествия клещей. Фото: "Подслушано Клинцы", vk.com.

Жители брянских Клинцов пожаловались в соцсетях на нашествие клещей. Они опубликовали фото насекомых в одном из сообществ ВКонтакте. Их сняли очевидцы возле местных дач в обществе Восход-2.

- Их там немерено! – так прокомментировали фотографию.

Пользователи соцсетей активно обсуждают ситуацию с клещами Люди возмущены по поводу того, что территории от кровососущих не обрабатывают.

- А чего удивляться? - пишут местные жители. - Раньше поля и леса обрабатывали кукурузниками, а сейчас дела нет ни кому до этого!

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