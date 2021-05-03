Фото: Оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 3 мая 2021 года. За минувшие сутки заболел 70 жителей региона, выздоровели за прошедший день 54 человека. Новых смертей не зафиксировали. В целом с начала пандемии у 38388 человек подтвердили коронавирус, вылечились 37546 жителей области, умерли 309 пациентов. За сутки выполнили 0 тестов на инфекцию. Общее число исследований превысило 540 тысяч.
В Брянске болезнь выявили у 26 человек. Это наибольший суточный прирост. В Мглинском районе диагноз подтвердили у 13 пациентов, в Унечском – у 8, в Стародубском – у 7, в Брасовском районе – у 6. В Климовском районе выявил 4 новых случая коронавируса, в Брянском – 3. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 10 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 3 мая 2021 года:
— Брянск – 14192 (+26)
— Брянский район – 4470 (+3)
— Дятьковский район – 1585
— Карачевский район – 1343
— Клинцы –1145 (+1)
— Стародубский район – 1093 (+7)
— Трубчевский район – 1051 (+1)
— Новозыбков – 944
— Комаричский район – 868
— Брасовский район – 873 (+6)
— Навлинский район – 848
— Жуковский район – 824
— Выгоничский район – 821
— Унечский район – 732 (+8)
— Климовский район – 667 (+4)
— Мглинский район – 658 (+13)
— Фокино – 638
— Почепский район – 642
— Погарский район – 583
— Сельцо – 529
— Дубровский район – 500
— Клетнянский район – 496
— Клинцовский район – 471
— Суземский район – 427
— Злынковский район – 401
— Суражский район – 383
— Гордеевский район – 360
— Красногорский район – 289
— Севский район –272 (+1)
— Жирятинский район – 134
— Рогнединский район – 85
— Иногородние – 64.
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