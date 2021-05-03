Фото: Оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 3 мая 2021 года. За минувшие сутки заболел 70 жителей региона, выздоровели за прошедший день 54 человека. Новых смертей не зафиксировали. В целом с начала пандемии у 38388 человек подтвердили коронавирус, вылечились 37546 жителей области, умерли 309 пациентов. За сутки выполнили 0 тестов на инфекцию. Общее число исследований превысило 540 тысяч.

В Брянске болезнь выявили у 26 человек. Это наибольший суточный прирост. В Мглинском районе диагноз подтвердили у 13 пациентов, в Унечском – у 8, в Стародубском – у 7, в Брасовском районе – у 6. В Климовском районе выявил 4 новых случая коронавируса, в Брянском – 3. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 10 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 3 мая 2021 года:

— Брянск – 14192 (+26)

— Брянский район – 4470 (+3)

— Дятьковский район – 1585

— Карачевский район – 1343

— Клинцы –1145 (+1)

— Стародубский район – 1093 (+7)

— Трубчевский район – 1051 (+1)

— Новозыбков – 944

— Комаричский район – 868

— Брасовский район – 873 (+6)

— Навлинский район – 848

— Жуковский район – 824

— Выгоничский район – 821

— Унечский район – 732 (+8)

— Климовский район – 667 (+4)

— Мглинский район – 658 (+13)

— Фокино – 638

— Почепский район – 642

— Погарский район – 583

— Сельцо – 529

— Дубровский район – 500

— Клетнянский район – 496

— Клинцовский район – 471

— Суземский район – 427

— Злынковский район – 401

— Суражский район – 383

— Гордеевский район – 360

— Красногорский район – 289

— Севский район –272 (+1)

— Жирятинский район – 134

— Рогнединский район – 85

— Иногородние – 64.

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