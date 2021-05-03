Жители Брянска не поддержали предложение о запуске ночных рейсов автобусов. Фото: "Городские проекты", vk.com.

Жители Брянска считают ненужным запуск ночных автобусов. Они опасаются, что их появление сделает жизнь в городе небезопасной.

- Кого такие ночные рейсы будут возить? – пишет один из пользователей в соцсетях. - Ночной жизни города практически нет, и не из-за отсутствия автобусов. Заведений, работающих всю ночь, немного. Если на предприятиях есть ночные смены, то начинаются они вечером, а не глубокой ночью.

А еще, по его мнению, ночные рейсы дадут возможность добраться в любое место, а это увеличит количество шумных компаний в ночном городе. Еще жители города считают, что ночные автобусы увеличат рост популярности клубов и баров. Ведь позволить себе добраться до них на такси или на автомобиле могут не все.

Напомним, предложение о запуске ночных автобусов в Брянске поступило от активистов в соцсетях ВКонтакте в группе «Городские проекты».

Они уверены, что в ночное время общественный транспорт для города необходим. Это даст возможность развивать бизнес, сделает город безопаснее, а еще обеспечит работающим в ночные смены горожанам возможность добираться домой.

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