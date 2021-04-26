В Брянске состоялся митинг, посвященный 35-летию аварии на Чернобыльской АЭС. Фото: пресс-служба Брянского городского Совета.

В Брянске состоялся митинг, посвященный 35-летию аварии на Чернобыльской АЭС. Он прошел 26 апреля у памятника жертвам Чернобыля.

Руководители области и города, правоохранительных органов и силовых структур Брянской области, руководители федеральных территориальных органов государственной власти региона, заместители губернатора, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, представители общественных и ветеранских организаций возложили цветы к подножию монумента. В память об ушедших из жизни героях-ликвидаторах дали оружейный салют, сообщают в пресс-службе Брянского городского Совета.

В ночь на 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС прогремел взрыв. Здание энергоблока частично обрушилось, вспыхнул пожар. В результате взрыва в атмосферу было выброшено 190 тонн радиоактивных веществ.

После Чернобыльской аварии на радиоактивно загрязненной территории Брянской области оказалось 22 из 27 административных районов, 1385 населенных пунктов, в том числе два города областного значения - Новозыбков и Клинцы. Общая площадь загрязнения радиоактивными элементами составила 11 тысяч 868 квадратных метров. На ней проживало больше полумиллиона человек.

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