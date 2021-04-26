В Брянске в гипермаркете «Линия» опустел второй этаж

В Брянске в гипермаркете «Линия» закрылись торговые отделы. Фото: NASHBRYANSK.RU.

В Советском районе Брянска в гипермаркете «Линия» закрылись торговые отделы на втором этаже. Некоторые из них переехали в другие торговые центры. Об этом посетителей информируют объявления на закрытых стеклянных дверях.

На их месте появится один крупный магазин. В нем можно будет купить одежду и обувь. Его название пока не оглашают, сообщает издание "Брянск Тудей".

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