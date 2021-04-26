Брянская спортсменка победила на Первенстве России по самбо. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Воспитанница Брянской спортивной школы «Торпедо» Алина Зенченко завоевала «золото» на Первенстве России среди юношей и девушек 14-16 лет по самбо. Соревнования проходят в Новороссийске, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Эта победа дала брянской спортсменке путевку на первенстве Европы. Успех Алины – это результата профессиональной подготовки ее тренерами.

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