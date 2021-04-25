В целом с начала пандемии у 37788 человек подтвердили коронавирус, вылечились 36928 жителей области, умерли 303 пациента.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 25 апреля 2021 года. За минувшие сутки заболел 81 житель региона, выздоровели 83 пациента. Новых смертей не произошло. В целом с начала пандемии у 37788 человек подтвердили коронавирус, вылечились 36928 жителей области, умерли 303 пациента. За сутки выполнили 1579 тестов на инфекцию. Общее число исследований превысило 532 тысячи.
В Брянске болезнь подтвердили у 22 человек. Это наибольший показатель суточного прироста в регионе. За прошедший день в Почепском районе заболели 8 человек, в Клинцах – 7, в Брасовском районе – 6. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 21 муниципалитете Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 25 апреля 2021 года:
— Брянск – 13994 (+22)
— Брянский район – 4431 (+2)
— Дятьковский район – 1551 (+2)
— Карачевский район – 1321 (+3)
— Клинцы – 1125 (+7)
— Стародубский район –1072 (+3)
— Трубчевский район –1029
— Новозыбков – 927 (+6)
— Комаричский район – 866
— Брасовский район – 856 (+6)
— Навлинский район – 831
— Выгоничский район – 812 (+2)
— Жуковский район – 810
— Унечский район – 700 (+3)
— Климовский район – 653 (+1)
— Мглинский район – 629
— Фокино – 629 (+1)
— Почепский район – 623 (+8)
— Погарский район – 580 (+1)
— Сельцо – 511 (+2)
— Дубровский район – 495 (+2)
— Клетнянский район – 488 (+5)
— Клинцовский район – 466
— Суземский район – 427 (+1)
— Злынковский район – 401 (+1)
— Суражский район – 368 (+1)
— Гордеевский район – 358
— Красногорский район – 285 (+1)
— Севский район – 266
— Жирятинский район – 134
— Рогнединский район – 85
— Иногородние – 64.
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