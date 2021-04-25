В целом с начала пандемии у 37788 человек подтвердили коронавирус, вылечились 36928 жителей области, умерли 303 пациента. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 25 апреля 2021 года. За минувшие сутки заболел 81 житель региона, выздоровели 83 пациента. Новых смертей не произошло. В целом с начала пандемии у 37788 человек подтвердили коронавирус, вылечились 36928 жителей области, умерли 303 пациента. За сутки выполнили 1579 тестов на инфекцию. Общее число исследований превысило 532 тысячи.

В Брянске болезнь подтвердили у 22 человек. Это наибольший показатель суточного прироста в регионе. За прошедший день в Почепском районе заболели 8 человек, в Клинцах – 7, в Брасовском районе – 6. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 21 муниципалитете Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 25 апреля 2021 года:

— Брянск – 13994 (+22)

— Брянский район – 4431 (+2)

— Дятьковский район – 1551 (+2)

— Карачевский район – 1321 (+3)

— Клинцы – 1125 (+7)

— Стародубский район –1072 (+3)

— Трубчевский район –1029

— Новозыбков – 927 (+6)

— Комаричский район – 866

— Брасовский район – 856 (+6)

— Навлинский район – 831

— Выгоничский район – 812 (+2)

— Жуковский район – 810

— Унечский район – 700 (+3)

— Климовский район – 653 (+1)

— Мглинский район – 629

— Фокино – 629 (+1)

— Почепский район – 623 (+8)

— Погарский район – 580 (+1)

— Сельцо – 511 (+2)

— Дубровский район – 495 (+2)

— Клетнянский район – 488 (+5)

— Клинцовский район – 466

— Суземский район – 427 (+1)

— Злынковский район – 401 (+1)

— Суражский район – 368 (+1)

— Гордеевский район – 358

— Красногорский район – 285 (+1)

— Севский район – 266

— Жирятинский район – 134

— Рогнединский район – 85

— Иногородние – 64.

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