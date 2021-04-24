На Брянском химзаводе провели испытания сейсмических зарядов

Фото: "БХЗ имени 50-летия СССР".

На Брянском химическом заводе имени 50-летия СССР прошли демонстрационные испытания модернизированных сейсмических зарядов. Новая продукция предназначена для геологических и разведывательных работ, рассказали на официальном сайте завода.

– Проверку на качество прошли собственные разработки БХЗ: ЗСС-30 массой 250 и 400 грамм, ЗСС-40 — 250 и 500 грамм, а также литые заряды ЗЛ-70/2500, – сообщили на предприятии. – Каждый из этих зарядов представляет собой полиэтиленовую оболочку цилиндрической формы, наполненную взрывчатым веществом. Высокотехнологичное производство завода позволяет менять их состав наполнения и технические характеристики.

Сообщается, что модернизированные заряды выдерживают температуру от минус 50 градусов до плюс 50 градусов по Цельсию и сохраняют работоспособность после выдержки в воде в течение трех суток. Испытания прошли на производственной площадке БХЗ. Модернизированная продукция получила высокую оценку представителей сейсморазведывающей отрасли и профильных организации.

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