Над Брянском в честь Дня Победы вспыхнул красочный салют. Фото: "Подслушано Брянск", vk.com.

В Брянске празднование Дня Победы завершилось красочным салютом. На Курган Бессмертия им пришли полюбоваться тысячи горожан. Среди них были и гости города.

Люди восхищались красками света из окон и даже с крыш домов. Массу фотографий опубликовали в соцсетях. Салют произвел сильное впечатление.

А после горожане уехали домой на дополнительном транспорте.

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