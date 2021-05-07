В Брянске почтили память воинов-водителей.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянске 7 мая у памятника воинам-водителям состоялась памятная акция. Приурочили ее к празднованию 76-й годовщины Великой Победы.
Почтили память героев руководители города Брянска и Брянского района, трудовые коллективы предприятий автомобильного транспорта, представители общественных организаций, жители города.
Память погибших на полях сражений водителей-героев почтили минутой молчания. К памятнику возложили цветы, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.
В годы войны за мужество героизм десятки тысяч военных автомобилистов наградили орденами и медалями. Одиннадцать удостоили звания Героя Советского Союза. 15 автомобильных частей и соединений получили почетные названия, 39 отметили орденами Кутузова, Александра Невского, Красного Знамени, Красной Звезды.
А на месте памятника воинам-водителям в 1943 году была сформирована 18-я автомобильная бригада. Отсюда на фронт уходил автомобильный батальон, укомплектованный водительским составом и автопарком предприятий Брянска. Он прошел боевой путь до Одера. По этой дороге в Брянск пришли советские воины-освободители. Сам же памятник открыли12 сентября 1968 года.
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