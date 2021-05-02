Шесть брянских медиков включили в «Список памяти» умерших от ковида

Самому молодому брянцу из «Списка памяти» - 34 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шесть медработников Брянской области включили в так называемый «Список памяти» умерших от коронавируса. Данные актуальны на воскресенье, 2 мая.

«Многие журналисты просят рассказать о списке - кто это придумал, зачем, почему и так далее. Мы не хотим об этом говорить, потому что это не про нас. Это про погибших коллег», - пишут организаторы проекта, также медицинские работники, в пояснительной записке.

Самому молодому брянцу из «Списка памяти» - 34 года. Это Елена Николаевна Костюкова. При жизни женщина работала медсестрой в «РЖД Медицина. Брянск».

Самому возрастному - 74. Это сестра-хозяйка Брянской городской больницы №1 Нина Павловна Толкачева.

Перечислим оставшихся четырех медиков региона, умерших в пандемию «Ковид-19»:

Бухниев Юрий Дмитриевич, 71 год, врач-нефролог, Клинцы

Газданов Руслан Михайлович, 65 лет, дерматовенеролог, Комаричская ЦРБ

Марченкова Елена Михайловна, 57 лет, медсестра, Карачевский психоневрологический интернат

Подоляко Альбина Викторовна, 55 лет, кардиолог, Дятьковская районная больница

Всего на отчетную дату в списке значатся 1353 фамилии из РФ и 215 медиков-иностранцев.

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