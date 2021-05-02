Брянскэнерго принял участие в автопробеге, посвященном 76-ой годовщине Победы

Мероприятие провели одновременно в 20 регионах присутствия ПАО "Россети".

Сотрудники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» приняли участие в автопробеге, посвященном 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие проведено одновременно в 20 регионах присутствия Общества. Старт автопробега в онлайн режиме дал генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

В Брянской области колонна из десяти автомобилей энергопредприятия, с флагами и нанесенными на транспорт праздничными логотипами, проследовала по маршруту, включающему в себя места расположения наиболее значимых памятников и мемориалов времен Великой Отечественной войны. Первый заместитель директора – главный инженер Брянскэнерго Федор Капшуков в знак памяти о подвиге советского народа, проявленного им в годы Великой Отечественной войны, возложил корзину с цветами к памятнику, олицетворяющему собой подвиг танкистов 11-й гвардейской армии Брянского фронта. Они одними из первых ворвались в оккупированный фашистами Брянск. Памятник представляет собой танк Т-34. Он установлен над Десной при въезде в Фокинский район.

Далее колонна посетила памятники «Воинам-водителям", "Павшим в годы ВОВ", мемориальные комплексы - "Партизанская поляна", "Хацунь" и "Курган Бессмертия".

"Участие в патриотических мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы - обязательная часть общественной жизни коллектива Брянскэнерго. В филиале сильна и крепка связь поколений. Мы – энергетики помним, какой страшной ценой досталась победа советскому народу. Мы гордимся и свято чтим подвиг наших дедов и прадедов", - подчеркнул первый заместитель директора – главный инженер Брянскэнерго Федор Капшуков.